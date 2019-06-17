Минниханов посетил Российско-Китайское Экспо и ряд предприятий провинции Хэйлунцзян

Сегодня президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в рамках рабочей поездки в Китай ознакомился с работой VI Российско-Китайского Экспо и посетил ряд предприятий провинции Хэйлунцзян.

В частности, президент РТ побывал в научно-технической компании Corner и молочной компании Wondersun diary. Первая из них занимается разработкой и применением информационных технологий, авионики и авиационных карт общего назначения, а также строительством умных городов.

Wondersun diary выпускает молоко и молочную продукцию. Минниханов призвал руководство компании к сотрудничеству с Татарстаном и пригласил их в республику для оценки инвестиционного потенциала, передает пресс-служба президента РТ.



Также Минниханов провел встречу с Секретарем комитета Коммунистической партии Китая провинции Хэйлунцзян Чжаном Цинвэем. В ходе нее президент РТ предложил Чжану Цинвэю посетить Казань во главе делегации деловых кругов.



Ранее Рустам Минниханов заявил, что Татарстан заинтересован в продвижении на китайский рынок грузовых автомобилей, вертолетов и медицинских инструментов.

