Губернатор Пензенской области заявил о стабилизации ситуации в Чемодановке

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о стабилизации ситуации в селе Чемодановка, где на прошлой неделе произошли массовая драка и протесты, которые, по словам местных жителей, спровоцировал конфликт с цыганами.



«По ситуации в Чемодановке. Она стабилизирована. Обстановка спокойная», — сказал Белозерцев на совещании с главами администраций городских округов и муниципальных районов.



Он уточнил, что основные силы правоохранительных органов вернулись в пункт постоянной дислокации. В населенном пункте остались лишь два десятка сотрудников для поддержания правопорядка, передает пресс-служба правительства Пензенской области.



Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Владимиру Путину доложили о ситуации в селе.



Напомним, по делу о массовой драке в Пензенской области в полицию были доставлены более 170 человек. Спустя некоторое время были задержаны еще 12 участников конфликта.

