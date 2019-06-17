Губернатор Пензенской области заявил о стабилизации ситуации в Чемодановке
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев заявил о стабилизации ситуации в селе Чемодановка, где на прошлой неделе произошли массовая драка и протесты, которые, по словам местных жителей, спровоцировал конфликт с цыганами.
«По ситуации в Чемодановке. Она стабилизирована. Обстановка спокойная», — сказал Белозерцев на совещании с главами администраций городских округов и муниципальных районов.
Он уточнил, что основные силы правоохранительных органов вернулись в пункт постоянной дислокации. В населенном пункте остались лишь два десятка сотрудников для поддержания правопорядка, передает пресс-служба правительства Пензенской области.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявил, что Владимиру Путину доложили о ситуации в селе.
Напомним, по делу о массовой драке в Пензенской области в полицию были доставлены более 170 человек. Спустя некоторое время были задержаны еще 12 участников конфликта.
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