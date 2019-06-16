Следком отчитался о задержании еще 12 участников конфликта в селе Чемодановка Пензенской области

Получены доказательства, которые позволили задержать еще 12 жителей Чемодановки Пензенской области. Задержания произошли в связи с конфликтом в селе, сообщается на официальном портале СК РФ.

Одного из задержанных подозревают в совершении убийства 34-летнего мужчины. В ближайшее время всем задержанным предъявят обвинение. Ранее сообщалось, что в рамках уголовного дела были задержаны трое мужчин, двое из них уже арестованы. Эти лица признают, что участвовали в конфликте 13 июня.

Напомним, по делу о массовой драке в Пензенской области в полицию были доставлены более 170 человек. Кроме того, руководитель Следкома Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела об убийстве жителя села в Главное следственное управление СК РФ.

Местные жители заявляли, что конфликт завязался после того, как цыгане начали приставать к сельчанам. В МВД драку назвали «бытовым конфликтом».

