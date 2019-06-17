Путин обсудил с президентом Туркменистана предстоящий визит в Казань

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетит Казань 23 июня. Предстоящий визит он обсудил сегодня в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Обсуждены вопросы дальнейшего развития торгово-экономического сотрудничества и межрегиональных связей, в частности в связи с предстоящей поездкой Президента Туркменистана в Татарстан», — передает пресс-служба Кремля.

Бердымухамедов приедет в столицу РТ с однодневным визитом. Он встретится с президентом республики Рустамом Миннихановым и посетит Сабантуй, отмечает «Татар-информ».

Напомним, что Минниханов наносил рабочий визит в Туркменистан в конце апреля. Кроме прочего он договорился с туркменским лидером о проведении в РТ дней Туркменистана.