Орешкин назвал завышенным новый прогноз Центробанка по инфляции

Министр экономического развития России Максим Орешкин выразил мнение, что обновленный прогноз Центробанка по инфляции в России на 2019 год в 4,2-4,7% является завышенным.

«У нас по инфляции, и мы это уже говорили, прогноз другой — мы видим инфляцию ниже 4% в этом году. Коллеги из ЦБ свой прогноз поправили, но, по нашему мнению, он все равно завышенный характер носит», — цитирует его «РИА Новости».



Напомним, вчера совет директоров Банка России снизил ключевую ставку на 0,25%, до 7,5% годовых. Последний раз ЦБ снижал ставку в марте 2018 года — на 0,25% до 7,25%.

Также регулятор снизил прогноз по инфляции на 2019 год с 4,7-5,2% до 4,2-4,7%. Прогноз Минэкономразвития по инфляции на этот год составляет 4,3%.