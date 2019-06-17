В Башкирии от болезней системы кровообращения погибло более 22 тысяч человек в 2018 году

Болезни системы кровообращения (БСК) являются основной причиной смертности населения в Башкирии. Об этом заявили в региональном Минздраве по итогам 2018 года.

Уточняется, что от БСК умерло больше 22 тысяч человек, что составляет 44,5% от общего числа смертей. Лидируют цереброваскулярные заболевания — инсульты (48,5% всех умерших от БСК). На втором месте — ишемическая болезнь сердца, в том числе инфаркты (39,5%).

Далее следуют болезни перикарда, артерий, артериол, случаи легочного сердца, пишет UfaTime.

От болезней сердца и сосудов мужчины и женщины умирают одинаково часто (10 885 и 11 654 соответственно). При этом, если не брать в статистику пациентов пенсионного возраста, то смертность среди мужчин окажется в 7 раз больше, чем у женщин.

Напомним, ранее эксперты назвали российские регионы-лидеры по приросту и убыли населения.