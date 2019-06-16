В Татарстане подвели итоги конкурса «Врач года — Ак чэчэклэр»

В Казани состоялось награждение победителей республиканского конкурса «Врач года — Ак чэчэклэр».

В номинации «Врач года» победу одержал заведующий кафедрой неврологии и реабилитации КГМУ, доктор медицинских наук Энвер Богданов. Награду лауреату вручил президент Татарстана Рустам Минниханов.

«Здоровье людей — наша самая главная ценность. В национальных проектах, которые ранее определил президент России Владимир Путин, вопрос здравоохранения занимает приоритетное место. Эту задачу мы можем решить только совместными усилиями», — отметил он.

Всего в этом году победителей определяли по пяти номинациям. «Легендой здравоохранения» признан профессор кафедры общественного здоровья, экономики и управления здравоохранением КГМА МЗ РТ, доктор медицинских наук Ильдус Низамов. Звания «Лучший врач первичного звена» удостоена врач общей практики Актанышской ЦРБ Рифа Ибрагимова.

В номинации «Медицинский работник года» победила заведующая Чувашско-Чебоксарским ФАПом Новошешминской ЦРБ Любовь Гуслярова, рассказали в пресс-службе администрации президента РТ.

В номинации «Уникальный случай» победу присудили группе врачей казанской Городской клинической больницы №7, которым удалось спасти пациента, пострадавшего от укуса зеленой мамбы, одной из самых ядовитых змей в мире.

Также Минниханов вручил фельдшеру Зангар-Кульского ФАПа Рыбно-Слободской ЦРБ Зульфие Шакировой специальный приз — ключи от нового автомобиля.

Напомним, ранее сообщалось, что средняя зарплата медработников в России выросла до 38 тысяч рублей.