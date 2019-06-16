Под Пензой в цыганском поселке сгорел жилой дом

Фото: архив ГУ МЧС России по Пензенской области

15 июня в 21.46 в селе Лопатки Бессоновского района Пензенской области загорелся жилой деревянный дом и постройки во дворе, сообщает ГУ МЧС России по Пензенской области.

Пострадавших нет. Причины случившегося будут установлены после проведения экспертизы. Село Лопатки находится рядом с Чемодановкой, где произошла массовая драка местного населения с цыганами. В соцсетях сообщается, что пожар в Лопатках произошел в доме, где жили цыгане.

Напомним, по делу о массовой драке в Пензенской области в полицию были доставлены более 170 человек. Следственный комитет установил личности всех участников драки. Кроме того, руководитель Следкома Александр Бастрыкин принял решение о передаче уголовного дела об убийстве местного жителя в Главное следственное управление СК РФ.

Местные жители заявляли, что конфликт завязался после того, как цыгане начали приставать к сельчанам. В МВД драку назвали «бытовым конфликтом».

