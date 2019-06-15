Суд отправил под домашний арест бывшего табачного дистрибьютора, подозреваемого в хищении $10 млн

Тверской суд Москвы отправил под домашний арест до 14 августа владельца компании «Оптима Девелопмент» Альберта Худояна, обвиняемого по делу о мошенничестве на 2 млрд рублей ($10 млн).

Следствие просило заключить бизнесмена в СИЗО на два месяца. Защита Худояна просила суд отклонить это ходатайство и избрать ему более мягкую меру пресечения, например, домашний арест или залог в размере 1 млрд рублей, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в Москве полиция задержала бывшего владельца табачной дистрибьюторской компании «Оптима» Альберта Худояна. Ему предъявлено обвинение в хищении земельных участков стоимостью $10 млн.

Защитник отметил, что предприниматель не признает вину. Он утверждает, что уголовное преследование связано с «рейдерским захватом его компании ООО «Оптима Девелопмент», собственником которой он является».