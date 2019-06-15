Путин сравнил торговые войны в мире с боями без правил

Президент Владимир Путин сравнил разгорающиеся в мире торговые войны с боями без правил.

«Фактически, идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами», — заявил он на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии, его слова приводит «Интерфакс».



Он отметил, что в таких условиях необходимо утвердить нормы справедливого экономического взаимодействия. В качестве первого шага Путин предложил вывести из-под торговых и санкционных ограничений товары первой необходимости, лекарства, медицинское оборудование.

Ранее Китай пригрозил мировым компаниям последствиями «торговых войн».