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Бывший капитан «Ак Барса» Александр Свитов перешел в «Локомотив»

14:30, 15.06.2019
Бывший капитан «Ак Барса» Александр Свитов перешел в «Локомотив»
Фото: ak-bars.ru

Экс-капитан казанского «Ак Барса» Александр Свитов перешел в «Локомотив».

Как сообщает пресс-служба ярославского клуба, хоккеист подписал контракт до окончания сезона 2019/20.

3 мая стало известно, что капитан хоккейной казанской команды «Ак Барс» Александр Свитов покинул клуб.

Нападающий перешел в «Ак Барс» в 2013 году и провел шесть сезонов. За его плечами — 333 матча, в которых он набрал 114 очков.

СпортХоккей Татарстан
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