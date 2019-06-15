Бывший капитан «Ак Барса» Александр Свитов перешел в «Локомотив»
Экс-капитан казанского «Ак Барса» Александр Свитов перешел в «Локомотив».
Как сообщает пресс-служба ярославского клуба, хоккеист подписал контракт до окончания сезона 2019/20.
3 мая стало известно, что капитан хоккейной казанской команды «Ак Барс» Александр Свитов покинул клуб.
Нападающий перешел в «Ак Барс» в 2013 году и провел шесть сезонов. За его плечами — 333 матча, в которых он набрал 114 очков.СпортХоккей Татарстан
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