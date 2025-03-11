«Нефтехимик» в Нижнекамске победил московское «Динамо» в матче КХЛ
«Нефтехимик» победил в Нижнекамске московское «Динамо» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Олега Леонтьева одержала в турнире вторую победу подряд.
В составе «Нефтехимика» шайбы забросили Кирилл Капустин (дважды), Никита Хоружев и Герман Точилкин. У «Динамо» голы забили Антон Сизов, Максим Комтуа и Никита Гусев.
«Нефтехимик» набрал 59 очков в 63 матчах и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. От зоны плей-офф команду Леонтьева отделяет три балла.
Следующий матч «Нефтехимик» проведет 14 марта в Ярославле с лидером КХЛ «Локомотивом» в 19:00 по московскому времени.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube, «Дзене» и Youtube.