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«Нефтехимик» в Нижнекамске победил московское «Динамо» в матче КХЛ

21:45, 11.03.2025
«Нефтехимик» в Нижнекамске победил московское «Динамо» в матче КХЛ
Фото: взято с сайта ХК «Нефтехимик»

«Нефтехимик» победил в Нижнекамске московское «Динамо» со счетом 4:3 в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда Олега Леонтьева одержала в турнире вторую победу подряд.

В составе «Нефтехимика» шайбы забросили Кирилл Капустин (дважды), Никита Хоружев и Герман Точилкин. У «Динамо» голы забили Антон Сизов, Максим Комтуа и Никита Гусев.

взято с сайта ХК «Нефтехимик»

«Нефтехимик» набрал 59 очков в 63 матчах и занимает 9-е место в таблице Восточной конференции. От зоны плей-офф команду Леонтьева отделяет три балла.

Следующий матч «Нефтехимик» проведет 14 марта в Ярославле с лидером КХЛ «Локомотивом» в 19:00 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин

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