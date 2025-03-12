Форвард «Ак Барса» Кошелев поделился ожиданиями от матча с «Трактором»

Нападающий «Ак Барса» Семен Кошелев рассказал об ожиданиях от матча с «Трактором» в Казани в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Казанская команда уступила в двух последних играх «регулярки».

— В последних играх соперник много забивает, хорошая командная уверенность. Нам нужно выходить и выигрывать. Будет победа над таким соперником — придет уверенность. Пока у нас не все получается, в таких ситуациях надо идти от простого. Где-то больше сыграть на оборону, показать больше командных действий. Должна быть максимальная самоотдача, — приводит слова Кошелева пресс-служба клуба.

Матч между «Ак Барсом» и «Трактором» в прямом эфире покажет телеканал ТНВ в 19.00 по московскому времени. В случае победы казанцы могут улучшить свое турнирное положение.



«Ак Барс» занимает шестое место в Восточной конференции с 80 очками в 64 матчах. «Трактор» лидирует в турнирной таблице Востока с 90 баллами в 64 играх.

В нынешнем сезоне «Ак Барс» дважды проиграл «Трактору» при одной победе в Казани со счетом 4:0.

Зульфат Шафигуллин