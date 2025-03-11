Парфенов назвал причины поражения «Спартака» от «Рубина» в Казани

Эксперт считает, что москвичи «думали отделаться малой кровью»

Фото: Динар Фатыхов

Бывший защитник «Спартака» Дмитрий Парфенов рассказал о причинах поражения «красно-белых» в матче с «Рубином» в Казани. Эксперт считает возможным недонастрой московской команды на поединок с казанцами.

«Рубин» обыграл «Спартак» в рамках 20-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. Дублем в составе казанцев отличился Мирлинд Даку, а у гостей с пенальти забил Эсекьель Барко.

— Наверное, не очень убедительное начало игры. Думали отделаться малой кровью, но был супернастрой «Рубина», организованная игра команды, забили два мяча. Когда «Спартак» пришел в себя, создавал достаточно много моментов. Но если сначала вышел не с тем настроем, потом тяжело возвращаться в игру, — цитирует Парфенова «Спорт день за днем».

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

После поражения в Казани «Спартак» опустился на третье место в РПЛ с 40 очками. От лидирующих «Краснодара» и «Зенита» команда отстает на три балла. Все три претендента на чемпионский титул имеют по 20 проведенных игр.



Следующий матч «Спартак» проведет 16 марта в Москве с «Зенитом» в 19.45 по московскому времени.

Зульфат Шафигуллин