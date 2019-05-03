Капитан «Ак Барса» Александр Свитов покинул клуб

Капитан хоккейной казанской команды «Ак Барс» Александр Свитов покинул клуб.

Спортсмен поблагодарил всех болельщиков за поддержку, а игроков, руководство и персонал клуба — за совместную работу.

«Спасибо за то, что пригласили меня в «Ак Барс», доверили почетную обязанность — быть капитаном команды. Я всегда старался играть на максимуме возможностей, быть честным перед собой и болельщиками», — цитирует пресс-служба клуба Свитова.

Добавим, нападающий перешел в «Ак Барс» в 2013 году и провел шесть сезонов. За его плечами — 333 матча, в которых он набрал 114 очков.

Напомним, ранее защитник «Ак Барса» Лямкин продлил контракт с клубом.