Эксперты рассказали о новом виде мошенничества в WhatsApp
Специалисты по борьбе с киберпреступностью обнаружили новую мошенническую схему в WhatsApp. Об этом сообщили в компании ESET.
Обман заключается в том, что злоумышленники используют приманку для жертвы в виде предложения терабайта бесплатного интернет-трафика, которое поступает якобы в честь десятилетия мессенджера.
Чтобы воспользоваться им пользователю необходимо перейти по ссылке в сообщении, ответить на несколько вопросов и поделиться ссылкой с 30 друзьями, пишет «Лента».
Отмечается, что страница опроса представляет собой фишинговый сайт, созданный с целью похищения конфиденциальных данных пользователя. При этом рассылка идет под видом брендов Adidas, Nescafe и Rolex.
Ранее сообщалось, что WhatsApp будет судиться с пользователями за ряд нарушений соглашения.Общество
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