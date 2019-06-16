Эксперты рассказали о новом виде мошенничества в WhatsApp

Специалисты по борьбе с киберпреступностью обнаружили новую мошенническую схему в WhatsApp. Об этом сообщили в компании ESET.

Обман заключается в том, что злоумышленники используют приманку для жертвы в виде предложения терабайта бесплатного интернет-трафика, которое поступает якобы в честь десятилетия мессенджера.

Чтобы воспользоваться им пользователю необходимо перейти по ссылке в сообщении, ответить на несколько вопросов и поделиться ссылкой с 30 друзьями, пишет «Лента».

Отмечается, что страница опроса представляет собой фишинговый сайт, созданный с целью похищения конфиденциальных данных пользователя. При этом рассылка идет под видом брендов Adidas, Nescafe и Rolex.

Ранее сообщалось, что WhatsApp будет судиться с пользователями за ряд нарушений соглашения.