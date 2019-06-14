Чистый убыток ОАК по МСФО за 2018 год вырос в семь раз, до 18,5 млрд рублей

Чистый убыток ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) по МСФО по итогам 2018 года составил 18,5 млрд рублей. По сравнению с предыдущим годом этот показатель вырос в семь раз.

Согласно отчетности компании, выручка снизилась почти на 9%, до 411,6 млрд рублей. Себестоимость продаж уменьшилась на 12%, до 315,4 млрд рублей. Валовая прибыль подросла на 3%, до 96,2 млрд рублей.

«Основные факторы, повлиявшие на финансовые результаты, — уменьшение поставок по ГОЗу (государственный оборонный заказ), влияние курсовых разниц, создание резервов и оценочных обязательств в порядке, установленном стандартами МСФО. Кроме того, компания реализует крупную инвестиционную программу», — цитирует «Интерфакс» ответ пресс-службы ОАК.

До этого ОАК в последний раз раскрывала консолидированную отчетность за I полугодие 2017 года.

Ранее сообщалось, что ОАК и «Вертолеты России» могут объединить в одну авиастроительную корпорацию.