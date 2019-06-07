ОАК и «Вертолеты России» могут объединить в одну авиастроительную компанию

В России могут создать большую авиастроительную компанию по примеру европейской Airbus и американской Boeing.

Она может быть сформирована посредством соединения Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) и «Вертолетов России», сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов в рамках брифинга на Петербургском международном экономическом форуме.

«В России должна появиться авиастроительная компания национального уровня, где будут объединены функции проектирования, производства компонентов и финишной сборки воздушных судов», — цитирует его РБК.

Он отметил, что создание новой компании поможет «сократить цикл создания авиатехники, а издержки будут оптимизированы за счет эффекта масштаба».



Ранее СМИ сообщили, что стоимость компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) оценивается в 44,8 млрд рублей.

Оценка проводилась с целью объединения гражданских активов ОАК в единую авиастроительную компанию. ГСС, «ОАК — центр комплексирования» и «Новые гражданские технологии» планируют присоединить к корпорации «Иркут». Последнюю оценили в 56,8 млрд рублей.