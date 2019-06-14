Набиуллина: пузыря в потребительском кредитовании нет

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина не видит пузыря в сфере потребительского кредитования. Однако она допускает риски возникновения такой проблемы.

«Что касается потребительского кредитования, еще раз повторю: там нет пузыря сейчас. Мы этого не видим ни по каким показателям. На это, кстати, указывает динамика розничного товарооборота, о чем мы говорили. Но пузыри могут возникнуть: потребительское кредитование, ипотечное кредитование», — приводит слова главы ЦБ издание banki.ru.

Регулятор в целях ограничения рисков, связанных с закредитованностью населения, вводит в регулирование показатель долговой нагрузки (ПДН) и планирует с 1 октября 2019 года установить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от уровня ПДН и полной стоимости кредита (ПСК) в целях предотвращения формирования пузыря на рынке необеспеченного потребительского кредитования.

Напомним, что сегодня совет директоров Банка России понизил ключевую ставку до 7,5%. Набиуллина также рассказала сегодня, что регулятор продолжит накапливать международные резервы в рамках бюджетного правила.