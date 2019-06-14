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Экономика

Центробанк заявил, что продолжит накапливать международные резервы в рамках бюджетного правила

15:51, 14.06.2019
Центробанк заявил, что продолжит накапливать международные резервы в рамках бюджетного правила
Фото: wikipedia.org

Международные резервы РФ достигли $500 млрд. Банк России продолжит их накапливать в рамках бюджетного правила, сообщает ТАСС.

Об этом рассказала глава регулятора Эльвира Набиуллина в рамках пресс-конференции. Она подчеркнула, что «специального пересмотра ориентиров не предполагается».

Напомним, ранее Центробанк сообщил, что с 31 мая по 7 июня международные резервы РФ составили $502,7 млрд, впервые с января 2014 года превысив отметку в полтриллиона долларов. При этом рост за неделю составил 1,5%.

Экономика
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