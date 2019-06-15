В Татарстане началось торжественное собрание «Изге Болгар жыены»

Фото: Тимур Рахматуллин

Сегодня в Спасском районе Татарстана начался ежегодный сход «Изге Болгар җыены». В торжествах принимают участие тысячи мусульман, в их числе президент РТ Рустам Минниханов, госсоветник республики Минтимер Шаймиев, муфтии регионов России и СНГ, передает корреспондент «Реального времени».

Мероприятие открылось со встречи у Центральной площади Болгарского городища. Перед собравшимися выступают первые лица Татарстана и руководители централизованных религиозных организаций России.

«В Болгаре за последние годы было сделано немало для возрождения нашего духовного наследия. Аллах помогает нам в делах по поддержке наших традиций, нашей святой истории», — отметил Шаймиев.

Кроме того, он поблагодарил Минниханова, председателя ЦДУМ России Талгата Таджуддина, спикера Госсовета Фарида Мухаметшина, муфтия РТ Камиля Самигуллина.

Также программой запланировано проведение тауба (молитва-покаяние) на территории комплекса «Малый минарет и Ханская усыпальница», концерт, коллективный намаз (зухр).



В рамках торжеств в Болгарской исламской академии пройдет круглый стол «Средневековая тюрко-татарская богословская мысль: источники и интерпретация». На форуме будет презентовано впервые переведенное на русский язык произведение золотоордынской эпохи — «Нахдж ал-Фарадис» («Путь в рай»). Также к собранию в Болгаре приурочены Всероссийские соревнования по борьбе корэш.

Напомним, «Изге Болгар җыены» («Собрание в священном Болгаре») — ежегодное мероприятие, проводимое в г. Болгар (Спасский район Татарстана), посвященное официальному принятию ислама Волжской Булгарией в 922 году. В этом году собрание привязано к X Всероссийскому форуму татарских религиозных деятелей «Национальная самобытность и религия» («Милли тормыш һәм дин»), пленарное заседание которого прошло накануне.