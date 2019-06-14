Путин отметил вклад России, Турции и Ирана в борьбу с терроризмом в Сирии

Президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани отметил, что результаты, которые достигнуты в борьбе с терроризмом в Сирии, это совместный успех России, Турции и Ирана.



По словам Путина, отношения между Россией и Ираном носят многоплановый, многосторонний характер. В частности, страны предпринимают совместные усилия по борьбе с терроризмом, в том числе в Сирии.

«На этом направлении нами очень много сделано, благодаря в том числе активной позиции Ирана. Безусловно, это наш совместный успех — Ирана, Турции и России», — сказал президент России на встрече с Роухани по завершении саммита Шанхайской организации сотрудничества.



Также Владимир Путин отметил, что российско-иранские экономические отношения развиваются по многим направлениям, передает пресс-служба Кремля.



Ранее Россия заблокировала заявление Совбеза ООН с призывом к сторонам сирийского конфликта подтвердить прекращение огня. По информации СМИ, Россия не поддержала документ из-за того, что считает его избыточным при наличии меморандума.

