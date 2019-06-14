Экс-главу онкодиспансера Пензенской области приговорили к пяти годам тюрьмы за получение взяток

Железнодорожный районный суд Пензы приговорил бывшего главного врача областного онкологического диспансера Виталия Серебрякова к пяти годам лишения свободы, сообщается на официальном портале прокуратуры Пензенской области.

Кроме того, он должен выплатить штраф в размере 11 млн рублей. Также экс-главврач на три года лишен права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями в учреждениях здравоохранения.



По делу установлено, что с декабря 2016 по апрель 2018 года Виталий Серебряков получил взятки в особо крупном и крупном размере. Предполагалось, что таким образом Серебряков обеспечит условия участия двух фармацевтических компаний в аукционах на право заключения контрактов на поставку лекарственных препаратов с названным онкодиспансером. Сумма взяток превысила 1,6 млн рублей.

