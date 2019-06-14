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«Роснефть» считает, что Reuters занимается тотальной слежкой

15:24, 14.06.2019
«Роснефть» считает, что Reuters занимается тотальной слежкой
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

Публикация Reuters о перелетах главного исполнительного директора «Роснефти» Игоря Сечина имеет признаки слежки и взлома аккаунтов в соцсетях. Комментарий «Роснефти» размещен на официальном портале компании.

В «Роснефти» утверждают, что в рамках «тотальной слежки» Reuters применяет «технологии специальных служб». Кроме того, «Роснефть» утверждает, что агентство взламывает закрытые аккаунты в соцсетях не только Сечина, но и членов его семьи и их окружения. В пресс-релизе компании подчеркивается, что перелеты Сечина и сопровождающих его членов семьи в служебных поездках и отпусках предусмотрены трудовым соглашением.

Напомним, ранее Reuters сообщил, что гендиректор «Роснефти» Игорь Сечин мог использовать корпоративные самолеты компании для личных целей.

ТехнологииМедиаОбщество
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