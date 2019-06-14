СМИ сообщили о российском вмешательстве в выборы в Европарламент
Еврокомиссия считает, что Россия вмешалась в ход недавних выборов в Европейский парламент. Об этом говорится в отчете ЕК, вывод из которого со ссылкой на Financial Times приводит «Коммерсант».
«Собранные доказательства говорят о продолжительной и последовательной дезинформирующей деятельности российских источников, направленной на снижение явки избирателей и влияние на их предпочтения»,— говорится в документе.
Отмечается, что «российские источники» влияли на выборы с помощью сомнительных сайтов и социальных сетей.
Ранее комитет по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США опубликовал черновик законопроекта о новых антироссийских санкциях.
Документ предполагает две группы санкций. Первые будут обязательно введены в ответ на предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США в 2016 и 2018 году. Вторые будут введены, если Россия вмешается в будущие выборы в США.ОбществоВласть
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым