СМИ сообщили о российском вмешательстве в выборы в Европарламент

Еврокомиссия считает, что Россия вмешалась в ход недавних выборов в Европейский парламент. Об этом говорится в отчете ЕК, вывод из которого со ссылкой на Financial Times приводит «Коммерсант».



«Собранные доказательства говорят о продолжительной и последовательной дезинформирующей деятельности российских источников, направленной на снижение явки избирателей и влияние на их предпочтения»,— говорится в документе.

Отмечается, что «российские источники» влияли на выборы с помощью сомнительных сайтов и социальных сетей.

Ранее комитет по финансовым услугам нижней палаты Конгресса США опубликовал черновик законопроекта о новых антироссийских санкциях.

Документ предполагает две группы санкций. Первые будут обязательно введены в ответ на предполагаемое вмешательство РФ в выборы в США в 2016 и 2018 году. Вторые будут введены, если Россия вмешается в будущие выборы в США.