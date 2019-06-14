Российские пользователи сообщили о сбое в работе соцсети «ВКонтакте»

Пользователи из России пожаловались на проблемы в работе социальной сети «ВКонтакте».



Сбой в работе соцсети был зафиксирован сегодня утром. Пользователи чаще всего жалуются на работу сайта соцсети (71%), отправку и получение сообщений (19%), а также вход в свой аккаунт (9%), следует из данных сервиса Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.



Наибольшее число жалоб на проблемы в работе «ВКонтакте» поступило из Краснодара, Ставрополя, Ростова-на-Дону, Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, а также Казани, Перми и Екатеринбурга.



Ранее сбой в работе «ВКонтакте» произошел в мае. Тогда при заходе на сайт соцсети высвечивалась надпись «К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже».

