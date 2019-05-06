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В работе «ВКонтакте» произошел сбой

13:50, 06.05.2019
В работе «ВКонтакте» произошел сбой
Фото: pixabay.com

Социальная сеть «ВКонтакте» оказалась недоступна для пользователей.

При заходе на сайт соцсети высвечивалась надпись «К сожалению, сервер временно недоступен. Попробуйте повторить действие чуть позже».

О сбое в работе соцсети свидетельствуют данные Downdetector. Неполадки наблюдаются в том числе в Казани, Перми, Нижнем Новгороде, Самаре и других городах.

Как сообщает RNS, на данный момент неполадки устранены.

Технологии Татарстан
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