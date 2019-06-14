«Татфондбанк» подал иск о банкротстве нижнекамского «Стальхимсервиса»

ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов (АСВ), подало иск в Арбитражный суд Республики Татарстан о признании банкротом ООО «Стальхимсервис» (Нижнекамск).

Исковое заявление поступило в суд первой инстанции 13 июня. Сумма исковых требований составляет 8,8 млн рублей, следует из материалов арбитража.



Другие детали иска не приводятся.



ООО «Стальхимсервис» занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. Учредителем компании является Зинфир Гарипов.



Напомним, что в апреле ТФБ подал иск о банкротстве двух казанских компаний. Сумма требований к ООО «АюБи» составляет 20,6 млн рублей, к ООО «Пычак» — более 1,3 млн рублей.

