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«Татфондбанк» подал иск о банкротстве нижнекамского «Стальхимсервиса»

11:44, 14.06.2019
«Татфондбанк» подал иск о банкротстве нижнекамского «Стальхимсервиса»
Фото: realnoevremya.ru

ПАО «Татфондбанк» в лице конкурсного управляющего, Агентства по страхованию вкладов (АСВ), подало иск в Арбитражный суд Республики Татарстан о признании банкротом ООО «Стальхимсервис» (Нижнекамск).

Исковое заявление поступило в суд первой инстанции 13 июня. Сумма исковых требований составляет 8,8 млн рублей, следует из материалов арбитража.

Другие детали иска не приводятся.

ООО «Стальхимсервис» занимается оптовой торговлей металлами и металлическими рудами. Учредителем компании является Зинфир Гарипов.

Напомним, что в апреле ТФБ подал иск о банкротстве двух казанских компаний. Сумма требований к ООО «АюБи» составляет 20,6 млн рублей, к ООО «Пычак» — более 1,3 млн рублей.

ЭкономикаБанки Татарстан
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