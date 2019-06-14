Президент Казахстана назвал бедность основной причиной протестов в стране

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что люди вышли на митинги с требованием решить проблемы социального и экономического характера.

«Сейчас проводится работа по анализу их требований. В основном это требования социального характера. Я не отрицаю, что эти вопросы существуют. В основном они исходят из того, что люди обеднели», — сказал он в интервью телеканалу Euronews, его слова приводит «Интерфакс».

Токаев отметил, что власть услышала требования людей и будет работать над решением проблем.



Несанкционированные митинги проходят в Нур-Султане и Алматы с 9 июня, когда в стране прошли президентские выборы. Участники вначале призывали бойкотировать выборы, потом выступали против их результатов. Всего за участие в несанкционированных митингах к административной ответственности привлечены 957 человек.

Напомним, 10 июня Центральная избирательная комиссия Казахстана официально объявила Касым-Жомарта Токаева избранным президентом страны. Он набрал 6 539 715 голосов или 70,96% голосов избирателей».