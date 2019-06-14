В Книгу почета Казани внесли Рустема Абязова и «Водоканал»

Фото: Олег Тихонов

В Книгу почета Казани внесли директора и художественного руководителя Казанского камерного оркестра La Primavera Рустема Абязова, АО «Научно-производственное объединение «Радиоэлектроника» им. В.И. Шимко» и МУП «Водоканал». Соответствующее решение принято на заседании президиума Казанской городской думы.



Всего на данный момент в Книгу почета Казани занесено 100 имен — фамилии отдельных граждан, названия предприятий, организаций, учреждений, общественных организаций и объединений города, внесших весомый вклад в развитие различных сфер деятельности Татарстана, сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Напомним, 30 августа 2018 года звание «Почетный гражданин Казани» было присвоено президенту Федерации тенниса России, заслуженному тренеру СССР и РСФСР Шамилю Тарпищеву, заслуженному испытателю и создателю космической техники, доктору физико-математических наук Уралу Закирову. В Книгу почета Казани было внесено еще одно название — этой чести удостоилось ПАО «Казаньоргсинтез».