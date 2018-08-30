Хроника 30 августа: «Казаньоргсинтез» — в городской книге почета, а Шамиль Тарпищев и Урал Закиров – почетные граждане города

11:00, 30.08.2018 29 1
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  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов
  • Максим Платонов

Сегодня в Казанской ратуше состоялась церемония вручения городских и государственных наград. Звание «Почетный гражданин Казани» было присвоено президенту Федерации тенниса России, заслуженному тренеру СССР и РСФСР Шамилю Тарпищеву, заслуженному испытателю и создателю космической техники, доктору физико-математических наук Уралу Закирову. В Книгу почета Казани было внесено еще одно название - этой чести удостоилось ПАО «Казаньоргсинтез», в честь 60-летия и в знак признания достижений в промышленно-экономическом секторе и за активное участие в многочисленных социально-значимых проектах. Награду от имени коллектива получил генеральный директор «Казаньоргсинтеза» Фарид Минигулов.

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 30 авг
    С праздником Татарстан!!!
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