Росстат будет штрафовать компании за недостоверные данные в отчетах на 150 тысяч рублей

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Росстат готовит законопроект, который позволит чаще штрафовать предприятия за предоставление недостоверных данных в отчетности. Размер штрафа останется прежним — 150 тысяч рублей.

«Сейчас мы говорим о том, что наказание должно быть неотвратимо. Пока стандартная процедура выставления штрафа чрезвычайно сложна и фактически делает наказание невозможным», — заявил глава ведомства Павел Малков в интервью «Известиям».

Он подчеркнул, что некачественные первичные статистические данные являются одной из главных проблем Росстата.

«Приведу одну цифру, после чего все станет понятно. Вдумайтесь: 88 процентов промышленных предприятий уточняют свою отчетность уже после того, как подали ее нам в официальном порядке», — пояснил Малков.