В Татарстане из-за отмены автобуса жителям села приходится тратить около 1 000 рублей на дорогу до Казани

В Татарстане уже два месяца не ходит автобус маршрута Казань — Акзигитово. Жители вынуждены тратить на дорогу до Зелендольска или столицы республики от 600 до 1 000 рублей, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«У нас в 21-ом веке, в ста километрах от Казани пять населенных пунктов лишили автобуса», — удивилась одна из жителей села.

Владелец транспортной компании, обслуживающей маршрут, Айрат Мухаметшин объяснил, что рейс приостановлен из-за увольнения водителя. Нового он пока найти не может.

Представитель администрации Зеленодольского района рассказал, что Минтрансу Татарстана будет предложено включить Акзигитово в маршрут от Нижних Вязовых до острова-града Свияжск.