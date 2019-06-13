Центробанк предписал банку «Восточный» прекратить наращивать вклады

Банк России предписал банку «Восточный» прекратить наращивать вклады граждан, ИП, а также малых и средних предприятий с 30 мая этого года сверх имеющегося объема, сообщает Forbes.

В Центробанке подчеркивают, что запрета на прием вкладов нет, речь идет о рекомендации не увеличивать объемы депозитного портфеля. Кроме запрета на привлечение вкладов, регулятор предписал «Восточному» доначислить 5,1 млрд рублей резервов.

Напомним, ранее в фонде Baring Vostok сообщили, что «крайне разочарованы» решением Арбитражного суда Амурской области о немедленной передаче 9,99% акций банка «Восточный» компании «Финвижн».

