Татарстан попал в число регионов с самой низкой долей компаний-долгожителей

Срок жизни большей части российских компаний не превышает пяти лет, Татарстан оказался среди регионов с самой низкой долей компаний-долгожителей, сообщает ТАСС.

В исследовании аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza указано, что в Татарстане старше пяти лет 38,6% региональных компаний. В целом по итогам прошлого года только 46,11% компаний по всей стране перешагнули пятилетний срок.



Напомним, согласно национальному рейтингу 2019 года по состоянию инвестиционного климата, Татарстан переместился с третьего на второе место после Москвы. Таким образом, республика стала первой среди регионов, не считая столицы.

Такие данные представлены в рамках презентации результатов рейтинга на сессии Агентства стратегических инициатив в ходе Петербургского международного экономического форума.