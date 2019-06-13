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Экономика

Татарстан попал в число регионов с самой низкой долей компаний-долгожителей

13:35, 13.06.2019
Татарстан попал в число регионов с самой низкой долей компаний-долгожителей
Фото: pixabay.com

Срок жизни большей части российских компаний не превышает пяти лет, Татарстан оказался среди регионов с самой низкой долей компаний-долгожителей, сообщает ТАСС.

В исследовании аудиторско-консалтинговой группы FinExpertiza указано, что в Татарстане старше пяти лет 38,6% региональных компаний. В целом по итогам прошлого года только 46,11% компаний по всей стране перешагнули пятилетний срок.

Напомним, согласно национальному рейтингу 2019 года по состоянию инвестиционного климата, Татарстан переместился с третьего на второе место после Москвы. Таким образом, республика стала первой среди регионов, не считая столицы.

Такие данные представлены в рамках презентации результатов рейтинга на сессии Агентства стратегических инициатив в ходе Петербургского международного экономического форума.

ЭкономикаОбществоБизнес Татарстан
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