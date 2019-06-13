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Узбекистан намерен увеличить товарооборот с Татарстаном в три раза

09:32, 13.06.2019
Узбекистан намерен увеличить товарооборот с Татарстаном в три раза
Фото: tatarstan.ru

Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев рассказал, что планируется увеличить внешний товарооборот между Узбекистаном и Татарстаном в три раза.

По словам Насриева, в прошлом году товарооборот превысил 146 млн долларов.

«Мы хотим утроить эти цифры в ближайшие 2—3 года», — сказал генконсул Узбекистана в Казани.

Он также отметил, что стороны сотрудничают практически во всех сферах торговли.

Насриев добавил, что также планируется нарастить товарооборот между Узбекистаном и Россией до 10 млрд долларов, передает ИА «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что официальное открытие генерального консульства Узбекистана в Казани состоится 13 июня.

ЭкономикаФинансы Татарстан
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