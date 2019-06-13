Узбекистан намерен увеличить товарооборот с Татарстаном в три раза

Генеральный консул Узбекистана в Казани Фариддин Насриев рассказал, что планируется увеличить внешний товарооборот между Узбекистаном и Татарстаном в три раза.

По словам Насриева, в прошлом году товарооборот превысил 146 млн долларов.

«Мы хотим утроить эти цифры в ближайшие 2—3 года», — сказал генконсул Узбекистана в Казани.

Он также отметил, что стороны сотрудничают практически во всех сферах торговли.

Насриев добавил, что также планируется нарастить товарооборот между Узбекистаном и Россией до 10 млрд долларов, передает ИА «Татар-информ».



Ранее сообщалось, что официальное открытие генерального консульства Узбекистана в Казани состоится 13 июня.

