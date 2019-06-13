Председателя Казанского военсуда рекомендовали к работе в Екатеринбурге
Председатель Казанского гарнизонного военного суда Эдуард Сафонов готов оставить пост. На днях Высшая квалифколлегия судей РФ рекомендовала его в судьи Центрального окружного военного суда.
Центральный окружной военсуд создан в России в результате реформы по реорганизации работы Уральского и Приволжского окружных военных судов в ходе реформы. Находится он в Екатеринбурге. Впрочем, как выяснило «Реальное время», в Самаре останется постоянное представительство.
Новый суд будет рассматривать дела по первой инстанции по тяжким составам, а также апелляционные жалобы на решения военных судов на территории 19 субъектов РФ:
— Республики Башкортостан;
— Республики Марий Эл;
— Республики Мордовия;
— Республики Татарстан (Татарстан);
— Удмуртской Республики;
— Чувашской Республики — Чувашии;
— Пермского края;
— Кировской области;
— Курганской области;
— Оренбургской области;
— Пензенской области;
— Самарской области;
— Саратовской области;
— Свердловской области;
— Тюменской области;
— Ульяновской области;
— Челябинской области;
— Ханты-Мансийского автономного округа — Югра;
— Ямало-Ненецкого автономного округаОбществоВласть УдмуртияТатарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым