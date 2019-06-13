Председателя Казанского военсуда рекомендовали к работе в Екатеринбурге

Фото: "Реальное время"

Председатель Казанского гарнизонного военного суда Эдуард Сафонов готов оставить пост. На днях Высшая квалифколлегия судей РФ рекомендовала его в судьи Центрального окружного военного суда.



Центральный окружной военсуд создан в России в результате реформы по реорганизации работы Уральского и Приволжского окружных военных судов в ходе реформы. Находится он в Екатеринбурге. Впрочем, как выяснило «Реальное время», в Самаре останется постоянное представительство.

Новый суд будет рассматривать дела по первой инстанции по тяжким составам, а также апелляционные жалобы на решения военных судов на территории 19 субъектов РФ:

— Республики Башкортостан;

— Республики Марий Эл;

— Республики Мордовия;

— Республики Татарстан (Татарстан);

— Удмуртской Республики;

— Чувашской Республики — Чувашии;

— Пермского края;

— Кировской области;

— Курганской области;

— Оренбургской области;

— Пензенской области;

— Самарской области;

— Саратовской области;

— Свердловской области;

— Тюменской области;

— Ульяновской области;

— Челябинской области;

— Ханты-Мансийского автономного округа — Югра;

— Ямало-Ненецкого автономного округа