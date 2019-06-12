Мировые цены на нефть упали на 3%

Сегодня днем цены на нефть упали на 3%. Это произошло из-за опасений по поводу роста коммерческих запасов нефти в США.

Так, на 12.06 мск стоимость нефти марки Brent с поставкой в августе снизилась на 2,7% — до $60,61 за баррель. Цена июльских фьючерсов на WTI уменьшилась на 2,95% — до $51,7, пишет «Прайм».

Ранее Министр энергетики РФ Александр Новак согласился с вице-премьером, министром финансов РФ Антоном Силуановым, что есть риск падения нефтяных котировок с нынешних 63 до 30 долларов.