Новости общества

14:41 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре

14:11, 12.06.2019
МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре
Фото: pixabay.com

ГУ МЧС РФ по РТ опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 17.00 12 июня до 18.00 13 июня.

По информации Гидрометцентра Татарстана, в указанное время в РТ и Казани местами ожидается сильный северный, северо-западный ветер порывами до 18 м/с.

Напомним, что сегодня днем в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами возможна гроза, дождь. Температура воздуха составит 21—26 градусов тепла.

Общество Татарстан
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров