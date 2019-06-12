МЧС предупредило татарстанцев о сильном ветре

ГУ МЧС РФ по РТ опубликовало предупреждение об интенсивности метеорологических явлений с 17.00 12 июня до 18.00 13 июня.

По информации Гидрометцентра Татарстана, в указанное время в РТ и Казани местами ожидается сильный северный, северо-западный ветер порывами до 18 м/с.

Напомним, что сегодня днем в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами возможна гроза, дождь. Температура воздуха составит 21—26 градусов тепла.