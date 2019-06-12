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Сегодня в Татарстане ожидается гроза и до +26°С

05:35, 12.06.2019
Сегодня в Татарстане ожидается гроза и до +26°С
Фото: tatarmeteo.ru

Сегодня, 12 июня, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами возможна гроз, дождь.

Ветер северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 15-20 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит 21-26 градусов тепла. В Казани столбик термометра будет колебаться от +23°С до 25°С. В Набережных Челнах ожидается от +21°С до +24°С.

Общество Татарстан
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