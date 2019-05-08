Правительство РФ определилось с мерами, которые повлияют на рост продолжительности жизни

Меры по достижению национальных целей развития «Обеспечение устойчивого роста численности населения РФ» и «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет» реализуют в рамках шести национальных проектов и восьми государственных программ, сообщает ТАСС.

Например, отмечается, что на рост рождаемости значительно влияют меры, направленные на увеличение благосостояния семьи.

Напомним, ранее сообщалось, что по итогам 2018 года рождаемость в России упала на 5,4% или на 90 тыс. человек. По словам главы Минтруда РФ Максима Топилина, всего в прошлом году в РФ родились более 1,6 млн детей.