Дроздов объяснил, как продолжит работу с передачей в «Мире животных»

Бывший телеведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов рассказал, что не уходит из программы, он остается «советчиком и соратником» телепроекта на добровольных началах, сообщает «РИА Новости».

Дроздов также добавил, что вел телепрограмму более 40 лет, в то время как принимал в ней участие все 50 лет. Сейчас основное место работы Николая Дроздова — географический факультет МГУ им. Ломоносова. Ранее сообщалось, что Дроздов объявил об уходе из передачи «В мире животных».