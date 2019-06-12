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Дроздов объяснил, как продолжит работу с передачей в «Мире животных»

06:43, 12.06.2019
Дроздов объяснил, как продолжит работу с передачей в «Мире животных»
Фото: скриншот видео youtube.com

Бывший телеведущий передачи «В мире животных» Николай Дроздов рассказал, что не уходит из программы, он остается «советчиком и соратником» телепроекта на добровольных началах, сообщает «РИА Новости».

Дроздов также добавил, что вел телепрограмму более 40 лет, в то время как принимал в ней участие все 50 лет. Сейчас основное место работы Николая Дроздова — географический факультет МГУ им. Ломоносова. Ранее сообщалось, что Дроздов объявил об уходе из передачи «В мире животных».

ТехнологииТелекоммуникацииМедиаОбщество
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