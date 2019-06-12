Radiohead выложила в сеть 18 часов неизданных композиций из-за атаки хакеров

Хакеры взломали сайт, на котором хранились архивные записи британской группы Radiohead, и угрожали выложить его содержимое в сеть. Об этом участник коллектива Джонни Гринвуд сообщил в Twitter.

После этого музыканты сами опубликовали треки, общее время воспроизведения — 18 часов. Гринвуд сообщает, что кто-то украл у Тома Йорка минидиск с архивными записями и якобы потребовал $150 тысяч, угрожая их опубликовать. «Поэтому вместо жалоб или полного игнорирования» группа решила сама опубликовать 18 часов записей на одном из сервисов.

