Bentley показала обновленный седан Flying Spur

Фото: пресс-служба Bentley

Британский автопроизводитель Bentley представил третье поколение Flying Spur. Обновленная модель появится в продаже в 2020 году.

В компании подчеркивают, что автомобиль получил новое шасси и пневматическую подвеску. Flying Spur стал первой в истории марки моделью с полноуправляемым шасси, пишет «Коммерсант».

Дизайн седана выполнен в фирменном стиле современных моделей Bentley. Светодиодные фары получили декор под хрусталь, фонари дополнены световыми элементами в виде буквы B. Новый Flying Spur получил 22-дюймовые колесные диски и фирменную эмблему марки со встроенной подсветкой.

Колесная база модели увеличилась на 13 см, что сделало салон более просторным. На центральной консоли использован необычный трехсторонний элемент. При выключенном зажигании он повторяет рисунок декора передней панели, при заведенном двигателе секция разворачивается 12,3-дюймовым сенсорным экраном в салон, а на третьей грани, которую можно вызвать нажатием на клавишу, расположены аналоговые циферблаты термометра, компаса и часов. Особенностью седана стала трехмерная текстурированная кожаная обивка, разработанная специально для Bentley Flying Spur.

Новинка дебютировала с 635-сильным 6-литровым турбированным W12, который сочетается с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. В оснащение включены современные системы активной безопасности и помощи водителю.

Прием заказов на новый Bentley Flying Spur начнется осенью 2019 года.