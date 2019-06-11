В порту Санкт-Петербурга обнаружили 400 кг кокаина из Эквадора на 4,5 млрд рублей

В морском порту Санкт-Петербурга российские таможенники нашли около 400 кг кокаина.

Наркотики обнаружили в контейнере с рыбными консервами из Эквадора, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы РФ (ФТС). В результате из незаконного оборота изъяли более 2,5 млн доз наркотика стоимостью около 4,5 млрд рублей.

Ранее власти Кабо-Верде задержали 11 российских моряков вместе с судном, на борту которого обнаружено 9,5 тонны кокаина.

Судно ESER под флагом Панамы следовало из этой страны в Марокко и сделало остановку в порту Прая в Кабо-Верде после того, как умер один из членов экипажа. Тогда местная полиция обнаружила на борту наркотики.