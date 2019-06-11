Стадион «Нижний Новгород» поборется за проведение финала Кубка России по футболу сезона 2020/21

Стадион «Нижний Новгород», который принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года, через год будет претендовать на право принять финал Кубка России, сообщает ТАСС.

Об этом рассказал министр спорта Нижегородской области Сергей Панов. Он отметил, что финальный матч Кубка России тоже «планируется провести».

Напомним, ранее сообщалось, что у Российского футбольного союза нет вопросов к стадионам в Нижнем Новгороде и Саранске по готовности полей к ближайшим матчам сборной России.

