Новости спорта

17:49 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

РФС: «Стадионы в Нижнем Новгороде и Саранске полностью готовы к ближайшим матчам сборной России»

17:27, 04.06.2019
РФС: «Стадионы в Нижнем Новгороде и Саранске полностью готовы к ближайшим матчам сборной России»
Фото: wikipedia.org

У Российского футбольного союза нет вопросов к стадионам в Нижнем Новгороде и Саранске по готовности полей к ближайшим матчам сборной России.

«Газоны готовы, вопросов к ним не было. Дополнительных визитов комиссии РФС не было, так как там недавно проходили матчи. Сборная скоро вылетает на игры», — сказал глава комиссии по сертификации стадионов Александр Зорков ТАСС.

В отборочном этапе чемпионата Европы-2020 сборная России сыграет с командами Сан-Марино (8 июня) в Саранске, а через три оппонентом команды Черчесова станет сборная Кипра в Нижнем Новгороде.



СпортФутбол
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров