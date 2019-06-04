РФС: «Стадионы в Нижнем Новгороде и Саранске полностью готовы к ближайшим матчам сборной России»

У Российского футбольного союза нет вопросов к стадионам в Нижнем Новгороде и Саранске по готовности полей к ближайшим матчам сборной России.

«Газоны готовы, вопросов к ним не было. Дополнительных визитов комиссии РФС не было, так как там недавно проходили матчи. Сборная скоро вылетает на игры», — сказал глава комиссии по сертификации стадионов Александр Зорков ТАСС.

В отборочном этапе чемпионата Европы-2020 сборная России сыграет с командами Сан-Марино (8 июня) в Саранске, а через три оппонентом команды Черчесова станет сборная Кипра в Нижнем Новгороде.





