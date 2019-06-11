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Генпрокуратура запросила данные всех понятых по делам о наркотиках в Западном округе Москвы

15:12, 11.06.2019

Генеральная прокуратура РФ запросила у всех подразделений полиции по Западному административному округу Москвы сведения по понятым и закупщикам, которые участвовали в оперативно-разыскных мероприятиях по делам о наркотиках, сообщает ТАСС.

Об этом заявил адвокат Сергей Бадамшин, который защищает журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Полиция именно этого округа возбудила дело в отношении журналиста Голунова.

Напомним, ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что нарушения и ошибки, допущенные в ходе задержания журналиста интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова, вызывают недоверие к следственным органам.

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