В Кремле посчитали, что марш в поддержку Голунова, который пройдет 12 июня, испортит праздничную атмосферу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что марши в поддержку Ивана Голунова, запланированные в Москве и других городах 12 июня, могут воспрепятствовать праздничной атмосфере в День России.

«Но в то же время завтра все-таки выходной день, завтра День России, и поэтому, конечно, представляется, что проведение каких-то массовых акций могло бы стать препятствием для праздничной атмосферы. Но еще раз повторяю: это вопрос городских властей», — цитирует его «Интерфакс».

Напомним, Голунов обвиняется в распространении наркотиков. При этом сам журналист сказал, что дело сфабриковано из-за его статей о похоронном бизнесе в Москве. Суд отправил журналиста под домашний арест до 7 августа. Защита обжаловала это решение.