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«Ведомости» : около 400 самолетов не отвечают новым требованиям Генпрокуратуры и Росавиации

11:19, 11.06.2019
«Ведомости» : около 400 самолетов не отвечают новым требованиям Генпрокуратуры и Росавиации
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Росавиация зимой-весной 2019 года начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать изменения в конструкции лайнеров, зарегистрированных в зарубежных реестрах.

По информации источников «Ведомостей», около 400 самолетов не отвечают новым требованиям Росавиации и Генпрокуратуры. При этом 10 из них Росавиация уже запретила полеты.

Ранее Росавиация ограничила два сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.
У компании аннулировали сертификат эксплуатанта на среднемагистральный самолет Airbus 321, а также на дальнемагистральный лайнер A330.

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