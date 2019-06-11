«Ведомости» : около 400 самолетов не отвечают новым требованиям Генпрокуратуры и Росавиации

Росавиация зимой-весной 2019 года начала требовать от российских авиакомпаний сертифицировать изменения в конструкции лайнеров, зарегистрированных в зарубежных реестрах.



По информации источников «Ведомостей», около 400 самолетов не отвечают новым требованиям Росавиации и Генпрокуратуры. При этом 10 из них Росавиация уже запретила полеты.



Ранее Росавиация ограничила два сертификата эксплуатанта авиакомпании Nordwind.

У компании аннулировали сертификат эксплуатанта на среднемагистральный самолет Airbus 321, а также на дальнемагистральный лайнер A330.

